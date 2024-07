Eric Dane acepta que le echaran de 'Anatomía de Grey' mientras luchaba con su adicción: "Estaba más tiempo jodido que sobrio"

En su último rol televisivo lo hemos conocido como Cal Jacobs en 'Euphoria', el problemático, irascible, probablemente irredimible padre de de Nathan Jacobs, pero durante 8 temporadas, Eric Dane era más conocido como el Dr. Mark Sloan de 'Anatomía de Grey', el carismático, fuerte por fuera y mujeriego cirujano que terminó su andadura por la serie en la novena temporada.

Introducido a finales de la segunda temporada, Dane llegó a estar en la serie un total de 139 episodios. Aunque los fans recuerdan su despedida de la serie como un trágico evento, una lenta y ceremoniosa muerte que vino tras un accidente de avión y un coma, lo cierto es que detrás de bambalinas todo había sido más pragmático. "No era el mismo tío al que habían contratado", comentó Dane en unas declaraciones para el podcast Armchair Expert.

Fue un despido esperado

En el podcast Dane habla en detalle sobre su lucha contra la adicción, cómo le afectó en sus relaciones personales y su trabajo, y cómo a pesar de que llevaba cuatro años sobrio antes de entrar en el reparto de la serie tuvo recaídas por la presión de la fama. "Estaba más tiempo jodido que sobrio".

"No me despidieron por eso, aunque definitivamente no ayudó. Empezaba a ser, como la mayoría de los actores que han pasado mucho tiempo en una serie, muy caro para la cadena. Y la cadena sabe que la serie va a hacer lo suyo independientemente de a quién mantengan en ella. Mientras tengan a su Grey, no les pasará nada. Yo no era el mismo tío al que habían contratado. Así que lo entendí cuando me despidieron. Y Shonda [Rhimes] se portó muy bien. Nos protegió ferozmente. Nos protegió públicamente. Nos protegió en privado. ... Pero probablemente me despidieron. No fue ceremoniosamente como: 'Estás despedido', fue como: 'No vas a volver'".

Mark fue un personaje bastante integral de 'Anatomía de Grey' en su paso por la serie. Su carisma y actitud despreocupada le llevó a entablar relaciones con buena parte del cast fememenino de la serie, siendo su relación con Lexie la más longeva y su momento de "sentar la cabeza". Su relación más larga no romántica fue no obstante su amistad con Derek, que dio algunos de los mejores momentos (y mejores dramas) de aquellas temporadas.

Eric Dane empezó su carrera en televisión con la serie militar y post-apocalíptica 'The Last Ship'. Tras el drama médico su filmografía es bastante escueta, con su rol reseñable en 'Euphoria' y algunos papeles secundarios en cine. Su último papel ha sido en 'Bad Boys: Ride or Die'. Tras su muerte en 'Anatomía de Grey', su personaje volvió a la serie casi diez años en una pequeña aparición junto con Lexie en forma de una ensoñación de Meredith durante su coma. Para muchos fans era la clausura que necesitaban.

