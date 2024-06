Todos los episodios de 'Anatomía de Grey' tienen un nombre de canción excepto uno, y la razón es muy importante para la serie

En televisión el título de los episodios es algo muy importante. Para muchas series es una marca del tono, como 'Friends' y sus casuales referencias a eventos de la trama ('El del pulgar', 'El del policía'), para otras es una forma de ponerse poético, como 'Breaking Bad' y el enigmático título de su final. En el caso de 'Anatomía de Grey', la música siempre ha sido una parte importante de la serie de un modo que se mantiene hasta nuestros días, 20 temporadas más tarde.

Antes de revitalizar las historias de época y conquistar el corazón de los espectadores con 'Los Bridgerton', Shonda Rhimes hizo lo mismo con 'Anatomía de Grey'. Ambos melodramas tienen similitudes: personajes con los que empatizar, salseos entre ellos, y música contemporánea que resuena con los espectadores actuales. El piloto del drama médico se llama 'A Hard Day’s Night' ('Una noche de un día duro') en referencia a la canción los Beatles, el episodio 6 de la cuarta temporada, 'King Fu Fighting', como la canción de Carl Douglas.

Temas serios

A menudo estas referencias, que podrían parecer casuales, tienen que ver con momentos de la trama de un modo sutil, mientras que otras veces es más evidente. Hay un único episodio de la serie, sin embargo, que sorprende por no tener el título de una canción sino algo totalmente diferente. Se trata del episodio 9 de la temporada 14 y su título es un número: '1-800-799-7233'. En Estados Unidos es muy importante, ya que es el de la línea nacional directa contra la violencia doméstica.

Este episodio trata una trama de violencia de género, concretamente contra el personaje de Jo. Un día, un prestigioso cirujano aparece por el hospital dejando embelesado a todos. Pero la opinión cambia pronto para un pequeño círculo selecto que descubre que es el ex-abusador de la doctora Wilson. Más que centrarse en los actos de abuso en sí, el episodio se centra en las consecuencias psicológicas de una Jo que aún está tratando de emanciparse emocionalmente de su ex-marido.

El título original del episodio iba a ser 'Four Seasons in One Day' ('Cuatro temporadas en un día') por la canción de Crowded House, pero Giacomo Gianniotti (que interpreta al Dr. Deluca) sugirió ese, y a los creadores les pareció más adecuado. El episodio fue además acompañado de un rótulo a modo de concienciación sobre la violencia doméstica. Ni ese rótulo ni el título cambiado se mostraron en España. La razón es que se trataba de una referencia directa a una línea telefónica americana que no sería útil por aquí. Aunque algún tipo de mención al tema habría estado bien.

