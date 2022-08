'The Flash' llega a su final: la temporada 9 será la última y la más corta de la serie de DC con Grant Gustin

The CW al fin ha hecho oficial lo que muchos sospechábamos: la temporada 9 de 'The Flash' será la última de la serie protagonizada por Grant Gustin dando vida al superhéroe de DC. Además, el canal ha confirmado que también será la temporada más corta de todas con apenas 13 episodios. Hasta ahora todas habían oscilado entre los 18 de la séptima y los 23 de las cuatro primeras.

Se veía venir

Lo cierto es que 'The Flash' había sufrido varias bajas últimamente, lo cual presagiaba su finalización más temprano que tarde. Y es que seguía siendo una de las series más vistas de la cadena, por lo que quizá estaban intentando que también tuviera una décima entrega, pero finalmente no será el caso.

Obviamente, Gustin estará de vuelta en la novena temporada, estando también confirmados los regresos de Candice Patton y Danielle Panabaker. Por su parte, Jesse L. Martin participará en al menos cinco capítulos, dependiendo de si sale adelante el piloto de la serie que ha rodado en NBC que esa cifra acabe aumentando o no.

Se da la particularidad de que así 'The Flash' llegará a su final poco antes de que la película de mismo título protagonizada por Ezra Miller llegue a los cines. Al menos si no la retrasan de nuevo, algo que no conviene descartar para nada.

Por cierto, el final de 'The Flash' está previsto que se centre en cerrar las tramas de la serie y no en lanzar ningún proyecto más vinculado con el Arrowverso. Eso sí, habrá que esperar para verlo, ya que su estreno no tendrá lugar hasta 2023.