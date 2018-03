'The good doctor' consolida su éxito y tendrá segunda temporada

Cuando las cadenas tienen un exitazo en sus manos, se suele oler a la legua... a pesar de que luego la historia nos dice que nunca se sabe bien. Pero estaba claro que 'The Good Doctor' iba a ser el bombazo de la temporada de ABC, promediando unos espectaculares diez millones de espectadores por episodio (aunque este principio de año ha caído un poco).

Y esto le ha valido su renovación definitiva por una segunda temporada. Un anuncio realizado a apenas un par de semanas de que culmine su primer año, que en España se está emitiendo vía AXN. Así el próximo otoño de 2018 podremos ver la temporada 2 de 'The good doctor'.

The doctor is in for a SECOND season! Congratulations to #TheGoodDoctor!!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/2qTiDhiERO