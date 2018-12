'The Good Place' tendrá cuarta temporada: Eleanor, Tahani, Chidi y Jason seguirán buscando la redención

NBC acaba de alegrarnos el día al anunciar la renovación de 'The Good Place' por una cuarta temporada -y es que la serie es suya y no de Netflix-. La noticia llega antes incluso de la finalización de la tercera tanda de episodios, por lo que podremos respirar aliviados si la serie se despide por ahora con un cliffhanger.

Lo cierto es que 'The Good Place' nunca ha tenido grandes audiencias, pero sí ha mantenido un número de fieles a una de las mejores comedias que podemos encontrar actualmente en la pequeña pantalla. Eso no quita que la tercera temporada haya sido inferior a las dos anteriores, lo cual se ha traducido en una pequeña bajada en el seguimiento, pasando de 3,88 millones de espectadores de media a apenas 2,83 millones.

No obstante, 'The Good Place' es una de las series de NBC mejor recibidas por la crítica, algo que seguramente ha pesado para que los ejecutivos de la cadena hayan decidido seguir adelante por ella. Tampoco conviene destacar la posibilidad de que sea la última temporada con la que dar cierre a la historia, pero por ahora no se ha comentado nada al respecto.

También se desconoce por el momento cuántos episodios tendrá esta cuarta temporada, pero las tres anteriores han estado divididas en 13, por lo que es lógico asumir que apostarán por la continuidad en este apartado. Habrá que ver qué sorpresas nos tiene preparadas Mike Schur, creador de la serie.

Vía | Tv By The Numbers