'The Last Kingdom' renovada por Netflix: la serie tendrá temporada 5

Últimamente Netflix está anunciando muchas renovaciones amargas, ya que la plataforma al mismo tiempo concreta que esa siguiente temporada va a ser la última de series como 'Ozark', 'El método Kominsky' o 'Dead to Me'. Hoy tenemos ración de lo bueno sin lo malo, ya que acaba de saberse que 'The Last Kingdom' va a tener temporada 5.

Una renovación esperada

Adaptación de la franquicia literaria 'The Saxon Stories' creada por Bernard Cornwell, la serie había adaptado hasta ahora las ocho primeras novelas y la quinta temporada abordará la novena y la décima. Hay otras dos más publicadas y una que se lanzará este mismo 2020, por lo que imagino que 'The Last Kingdom' llegará como mínimo hasta su séptima temporada.

La renovación llega un par de meses después del estreno de la temporada 4 este pasado 26 de abril y ha sido muy celebrada por los integrantes de su reparto a través de redes sociales. De hecho, Alexander Dreymon, que da vida al protagonista de 'The Last Kingdom' ha colgado el siguiente vídeo en Instagram:

Recordemos que 'The Last Kingdom' era inicialmente una serie de BBC Two y que Netflix entró como coproductor en la segunda temporada antes de pasar a quedarse directamente con ella a partir de la tercera. Por el momento se desconoce cuándo podremos ver una quinta temporada que estará dividida en 10 episodios.