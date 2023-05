'The Last of Us': la serie de HBO bate récords de audiencia en Europa y Latinoamérica, y demuestra que la cantinela del "get woke, go broke" no tiene ningún sentido

No ha habido review bombing ni "get woke, go broke" —telita— que valgan: 'The Last of Us', la magnífica adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog capitaneada por Craig Mazin y Neil Druckmann, ha puesto patas arriba los datos de audiencia de HBO Max con unos datos de escándalo no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa y Latinoamérica.

Un trimestre de lujo

Según se ha recogido la propia Warner Bros. Discovery en su informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2023, la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal cuenta con una media de 32 millones de espectadores por episodio únicamente en territorio estadounidense. Unas cifras realmente espectaculares.

No obstante, lo verdaderamente sorprendente es el hecho de que 'The Last of Us' se ha convertido en la serie más vista de la historia de HBO Max tanto en el viejo continente como en América Latina; hecho que sorprende especialmente si echamos un vistazo rápido al catálogo de la compañía, repleto de fenómenos como 'Juego de tronos' o su reciente spinoff 'La casa del dragón'.

El resto de datos que figuran en el informe señalan a un inicio de año envidiable para una plataforma que continúa creciendo progresivamente. Sumando los montantes del mercado doméstico y el internacional, los suscriptores han crecido en 1,6 millones desde el mes de diciembre, pasando de los 96,1 a los 97,6 millones. Ahora sólo queda por ver cómo le afecta el rebranding y su futuro como, simplemente, Max.

