'The Mandalorian': la temporada 2 de la serie de Disney+ ya tiene fecha de estreno

'The Mandalorian' sigue siendo probablemente la mejor razón para hacerse una cuenta en Disney+, pero hace ya mucho que su primera tanda de episodios llegó a su fin y la plataforma apenas ha tenido estrenos reseñables desde entonces. Ya sabíamos que octubre era el mes elegido para el lanzamiento de su segunda temporada y ahora se ha confirmado que tendrá lugar el 30 de dicho mes.

El anuncio oficial se ha realizado a través de un mensaje en la cuenta de twitter de la serie bien sencillo: "Este es el día". Disney sabía muy bien que el público está deseando reencontrarse con Baby Yoda y ahora la principal duda que tenemos es saber cuándo se lanzará el tráiler de estos nuevos episodios.

Recordemos que la serie creada por Jon Favreau tuvo la suerte de poder completar el rodaje de su segunda temporada antes de que la pandemia de coronavirus provocase un parón en el sector audiovisual cuyas consecuencias ya se están empezando a notar con fuerza.

