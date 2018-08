'The Marvelous Mrs. Maisel' presenta el tráiler de su temporada 2: vuelve la "loca divorciada" del Upper West Side

Ya podemos echar un vistazo a la segunda temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel', una de las grandes sorpresas televisivas de la temporada 2017/2018. Amazon ha compartido el primer tráiler de los nuevos episodios pero no aclara cuándo podremos verlos. Sabemos que será a finales de año, no tan "pronto" como promete el vídeo...

La historia de este segundo año sigue a Midge centrándose en mejorar como humorista mientras intenta dar sentido a su vida amorosa, o al menos tener respuestas para las preguntas de su madre. Además, la familia se traslada a pasar las vacaciones en las montañas de Catskill, refugio para los cómicos judíos en los años 50.

Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle y Tony Shalhoub siguen encabezando el reparto de la serie, cuya gran novedad es la incorporación de Zachary Levi, a quien hace poco vimos en el tráiler de '¡Shazam!'. Hay una escena en el adelanto donde parece que el personaje de Levi tiene una cita con Midge, es de suponer que será el principal candidato para que la protagonista olvide de una vez por todas al pobre idiota de su exmarido...

'The Marvelous Mrs. Maisel' ganó dos Globos de Oro, a mejor serie de comedia y mejor protagonista en esta misma categoría (para Rachel Brosnahan), y el mes pasado logró 14 nominaciones a los Emmy. Fue creada por Amy Sherman-Palladino, conocida por 'Las chicas Gilmore' ('Gilmore Girls'). La guionista y productora promete que la segunda temporada es muy ambiciosa: "Ve a lo grande o ve a casa".