'The Punisher': la temporada 2 ya tiene primer tráiler y fecha de estreno

'The Punisher' y 'Jessica Jones' son las series basadas en superhéroes de Marvel que todavía siguen con vida en Netflix. Todos asumimos que eso se debe a que ya había nuevas temporadas en marcha y que serán canceladas una vez se estrenen los nuevos episodios. La primera que veremos será la temporada 2 de 'The Punisher', pues ya se ha lanzado su primer tráiler y también se sabe ya que su estreno tendrá lugar el próximo 18 de enero.

Es raro que a estas alturas Netflix no haya pisado ya a fondo con la campaña promocional de 'The Punisher', otra señal más que apunta a su cancelación. De hecho, ha sido Marvel la que ha lanzado este breve primer adelanto que da a entender que el personaje interpretado por Jon Bernthal va a obviar que sus anteriores crímenes hayan sido perdonados para volver a ejercer como justiciero.

De hecho, un detalle interesante de la primera temporada es que -cuidado con los spoilers si todavía no la habéis visto- no llegaba a matar a Billy Russo, su antiguo mejor amigo que no dudaba en traicionarle. En los cómics su alter ego era Puzzle, un temible asesino a sueldo cuyos caminos se cruzaban a menudo con los de Frank Castle, así que habrá que ver si volvemos a contar con él en la segunda temporada.

Lo que sí es seguro es que Punisher tendrá que enfrentarse contra un villano de corte religioso interpretado por Josh Stewart, aunque no hay ni rastro de él en este vídeo con el que tenemos que conformarnos por ahora. A decir verdad, creo que en el mismo no habrá ni imágenes de la segunda temporada, pero Netflix no debería tardar en lanzar un tráiler en condiciones por mucho que haya quedado claro que la serie no sea una prioridad para ellos.

