'Tiger King' no ha terminado: el último bombazo de Netflix tendrá un episodio más según Jeff Lowe

Netflix ha encontrado todo un filón en las docuseries con premisas extravagantes y el enorme éxito cosechado por 'Tiger King' ha llevado a la compañía a encargar un episodio adicional. La noticia viene de la mano de Jeff Lowe, uno de sus protagonistas.

Lowe ha desvelado la inminente existencia de un nuevo capítulo en un vídeo que ha enviado a Justin Turner, jugador de béisbol de Los Angeles Dodgers, y su esposa Kourtney Pogue. En él bromean sobre el hecho de que sean fans de 'The Tiger King' antes de soltar la bomba que nos ha pillado a todos por sorpresa.

Además, Lowe no duda en dar otros detalles jugosos como que un equipo de Netflix iba a grabar con ellos al día siguiente de realizar el vídeo y también que el episodio estaría disponible la próxima semana. Me cuesta creer este último dato, tanto por las medidas contra el coronavirus como por el hecho de que pasen tan pocos días entre la grabación y su estreno.

So our friend @christie_dish listened to the podcast, @HoldingKourt and after last weeks episode decided to send us this!!!



🚨BREAKING NEWS FOLKS🚨



There will be 1 more episode of #TigerKing on@Netflix pic.twitter.com/YeRSIlDKTJ