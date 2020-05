¡Tony vive! David Chase imagina cómo sería 'Los Soprano' en cuarentena por el coronavirus en una nueva escena de la serie de HBO

'Los Soprano' han vuelto por sorpresa. El podcast Talking Sopranos, presentado por Michael Imperioli (Moltisanti) y Steve Schirripa (Bobby), nos ha deleitado en el último episodio con la inesperada noticia de que David Chase había escrito una breve escena en la que los protagonistas de la ficción comentan cómo les está afectando el coronavirus.

Si bien no sabemos bien la razón exacta por la que David Chase ha decidido escribir esta escena, es de notar que es la primera vez que el autor crea algo de la serie desde su ambiguo final en 2007 y su famoso fundido a negro. Así, tenemos una nueva escena que parece aclarar el destino de Tony Soprano, que parece estar vivo trece años después.

La escena del regreso

Vivito y quejándose de que el negocio va mal:

¿Apuestas deportivas? puñeteramente esfumadas, junto con los deportes profesionales. Mis amigos y yo estamos agonizando aquí. El presidente puede tener razón: Reabramos los negocios y las fábricas otra vez... por Pascua, Primero de Mayo o lo que sea. [...] El Bing está puto cerrado, mi fuente de ingresos ya estaba comprometido. Podemos mantener la carnicería abierta, por lo de la infraestructrura esencial crítica

La escena (en Vulture podréis leer la transcripción completa) básicamente es una reunión de personajes comentando cómo ven la situación de cuarentena: Meadow lamentando no haber estudiado medicina, Carmela dando gracias por la decisión de su hija mientras se queja de lo duro de la convivencia, Junior contando sus batallitas, etc.

La pena es que no podamos ver esta escena en pantalla. O al menos no con la presencia de James Gandolfini, quien falleció en 2013. Actualmente David Chase está trabajando en un spin-off precuela de 'Los Soprano' titulada 'The Many Saints of Newark', centrada en la generación anterior a Tony.