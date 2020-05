'El último baile': la popular docuserie de Netflix y ESPN sobre Michael Jordan tendrá un capítulo adicional

'El último baile' ha sido una de las grandes sensaciones televisivas de las últimas semanas. La serie documental sobre Michael Jordan producida por ESPN y Netflix ya ha lanzado los diez episodios que la daban forma, pero su éxito ha sido tal que va a tener un capítulo adicional especial que se estrenará esta misma semana.

Los detalles del episodio

El episodio en cuestión de titulará 'After the Dance With Stephen A. Smith: A SportsCenter Special' y se emitirá en el canal de Estados Unidos ABC este martes 19 de mayo. Smith estará acompañado por Magic Johnson y otras estrellas de la NBA para comentar lo más destacado que hemos podido ver a lo largo de los 10 capítulos de 'El último baile'.

Lo que no está claro es que vayamos a poder ver el episodio fuera de Estados Unidos, ya que está producido por ESPN para ABC. En el caso de 'El último baile' se hizo en colaboración entre ESPN, que lo ha emitido en Estados Unidos, y Netflix, que lo ha distribuido en el resto del mundo.

Al final lo más probable es que no sea más que un añadido que no aporte gran cosa como sucedió con el capítulo adicional que Netflix realizó de 'Tiger King' para aprovechar el tirón de esta serie documental. De todas formas, no estaría de más poder verlo...