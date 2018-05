Una buena y una mala noticia para los fans de 'Lucifer': la serie vuelve pero sólo con dos episodios

Una de las cancelaciones más comentadas de estas últimas semanas ha sido la de 'Lucifer', ya que Fox decidió que no quería seguir adelante con la serie. Hasta ahí ya era una noticia lo suficientemente mala, pero es que el último episodio de su tercera temporada tenía un tremendo cliffhanger que lo hacía todo aún más doloroso. La noticia ahora es que ese episodio no va a ser el último de la serie, aunque eso no se traduce en que nadie haya rescatado a 'Lucifer' de entre los muertos.

Lo cierto es que Fox va a emitir dos episodios más de 'Lucifer', pero solamente porque ya se habían rodado con anterioridad con la idea de que formasen parte de la cuarta temporada. Eso les permitirá dar alguna respuesta al cliffhanger en cuestión, pero sigue sin ser un verdadero final para la serie. Una alegria a medias, vaya.

No es la primera vez que Fox hace algo así con la serie, pues en su momento ya dejó listos cuatro episodios que acabaron emitiéndose en la tercera temporada pese a haberse realizado durante la segunda. Otra señal de que los responsables de la serie creían que la cadena iba a renovarla por una cuarta temporada, pero finalmente no fue así. En ellos veremos cómo la madre del protagonista ha creado una dimensión alternativa en la cual Lucifer nunca ha conocido a Chloe pero se le ha concedido la libertad de elección. Por su parte, Ella lidia con un secreto de su infancia.

Los episodios en cuestión se titulan 'Boo Normal' y 'Once Upon A Time', estando prevista su emisión conjunta este próximo 28 de mayo. Los fans de 'Lucifer' tendrán entonces una gran oportunidad para demostrar el potencial de la serie para reunir suficientes espectadores, convirtiéndola así en una obra atractiva para otros canales o plataformas. Por ahora no han conseguido que nadie se anime, pero eso podría cambiar.

