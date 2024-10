Uno de los elementos más icónicos de 'Perdidos' fue hecho a toda prisa por J.J. Abrams en su ordenador: "Acabó saliendo en televisión. Es ridículo"

Con gran expectación por parte de la cadena y un equipo comprometido trabajando a contrarreloj, muchas decisiones en los primeros compases de la creación de 'Perdidos' llegaron a última hora. Desde Giachinno teniendo que rehacer el trabajo de grandes compositores para la versión final de la banda sonora a la aprobación de la serie gracias a una escaleta que Lindelof había escrito en apenas unos días.

Aun así el equipo consiguió perfilar una primera versión de aquel piloto que presentaría la serie al mundo. Con un carismático reparto, una premisa intrigante y un guion que dejaba con ganas de más, sus creadores estaban satisfechos pero pensaron que nunca llegaría a ser aceptada por ABC. La serie era demasiado violenta y demasiado extraña.

El estreno demostró que estaban equivocados. El piloto conquistó a la audiencia desde el principio y creó un fenómeno fan que sobreanalizó el significado de cada minúsculo detalle de la serie, entre ellos su misteriosa y ominosa intro. Para suerte o desgracia de ABC, resulta que la intro fue una de esas cosas que se resolvió a última hora y de cualquier manera. En una conferencia sobre la serie uno de sus productores, Bryan Burk, contó su historia de origen.

"La cosa divertida con los créditos es que después de que ABC gastara dios sabe cuántos miles de dólares creando diferentes versiones de los títulos acabamos quedándonos con la que es nuestra intro actual. Que es la cosa que JJ. hizo en su Mac un día estando en la sala de edición".

Junto con las risas del público, el mismo Abrams sacudía la cabeza escuchando sus palabras, aun incrédulo. "Acabó saliendo en televisión nacional. Es ridículo". Cineasta inquieto desde muy joven (empezó su carrera con tan solo 16 años), Abrams también hacía sus pinitos en edición, y a falta de otra opción quiso crear una intro temporal para enseñar a la cadena y que entendiesen el tono.

Su horror, como también rememora en el documental 'Getting Lost', fue descubrir que su uso no fue temporal, y que aquella se mantuvo como la intro principal de la serie para todo su recorrido. "Lo hice lo mejor que pude, pero está lleno de fallos. Pensé que si funcionaba lo cambiaríamos pero nunca lo hicimos". Con el tiempo los fans se han vocalizado sobre esos fallos, señalando cosas como que se aprecia un temblor en la S del título que no está en las demás letras.

Pese a su acabado de última hora la intro de Abrams es muy cercana a la concepción original que había de ella. En el guion del piloto (que puede leerse online) ya se describe la aparición de unas letras grandes sobre fondo negro que se acercan al espectador, si bien el texto era específico en mencionar que el espectador "entraba en la 'O'". Algo que no pasa en el diseño final.

Irónicamente esta es quizás la contribución más duradera de Abrams en la serie. Aunque es uno de los promotores principales en la creación de 'Perdidos', compromisos directoriales con 'Misión Imposible III' le hicieron tener que abandonar la serie hacia el final de la primera temporada, dejándola mayormente en manos de Carlton Cuse y Damon Lindelof.

