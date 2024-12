Es uno de los mejores westerns de la actualidad, está protagonizado por Kevin Costner y ahora puedes empezar a verlo gratis

En lo que estamos afrontando su quinta (¿y quizás última?) temporada, 'Yellowstone' se ha reivindicado durante años como una de las mejores series western de la actualidad. No es para menos, ya que el drama protagonizado por Kevin Costner no solo es aclamado por crítica y público sino también un fenómeno que demostró que la "televisión lineal" (en Estados Unidos se emite en Paramount Network) no está para nada muerta.

Y si nunca has tenido la oportunidad de empezar a verla, lógico porque en España su emisión ha sido algo caótica, tenemos todo un regalo anticipado de Navidad. La plataforma SkyShowtime (donde se puede ver la serie al completo) ha puesto a disposición de todo el mundo los dos primeros episodios del western en Youtube y otras plataformas.

Un neowestern fascinante

De esta manera, se pueden ver gratis y en versión doblada los episodios 1 y 2 de 'Yellowstone' por tiempo limitado (hasta el 31 de diciembre). Una oportunidad de lujo para ver cómo comenzó todo un fenómeno que nos lleva a las luchas, conflictos y tramas rancheras a los que se enfrenta John Dutton (Costner) y su familia. No solo el frágil equilibrio de poder en el seno del clan, también entre rancheros rivales, nativos americanos y demás.

Todo esto bajo la batuta de Taylor Sheridan, que poco a poco ha conformado su propio imperio de series de televisión en Paramount. No solo las precuelas ('1883' y '1923') y próximos spin-offs (como 'The Madison'), sino también series alejadas de universo Yellowstone como 'Lawman: Bass Reeves' (bueno, técnicamente esta deriva de '1883'), 'Mayor of Kingstown', 'Lioness', 'Tulsa King' y la recién estrenada 'Landman'.

