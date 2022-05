Upfronts 2022: Fox presenta sus próximos estrenos, incluyendo la nueva serie de animación de Dan Harmon, 'Monarch' y 'Accused'

Continuamos con los anuncios de esta semana para los Upfronts 2022, donde FOX ya ha presentado algunas de las novedades para 2022-23, aunque todavía queda un tanto en el aire la programación completa del próximo otoño.

La cadena tampoco se ha querido mojar todavía para anunciar la renovación de algunas de sus series, pero sí que ha aprovechado el evento para confirmar su parrilla de novedades, que incluye un culebrón de música country protagonizado por Susan Sarandon y una antología centrada en diferentes juicios. No todo van a ser dramones, porque FOX también ha presentado sus dos nuevas series de animación, incluyendo el nuevo proyecto de Dan Harmon.

'Accused'

'Accused' será un drama basado en la antología de crímenes del mismo nombre de la BBC, con cada episodio centrándose en un caso diferente. Los episodios comienzan directamente en el juicio, sin el acusado sabiendo cómo ha llegado allí ni por qué crimen se le está juzgando.

Howard Gordon, Alex Gansa, David Shore, Jacob Cohen-Holmes, Glenn Geller, Erin Gunn, Jimmy McGovern, Roxy Spencer y Sita Williams servirán como productores ejecutivos de la serie, que es una co-producción entre Sony Pictures Television y Fox Entertainment.

'Monarch'

Un drama musical centrado en la principal familia de música country de Estados Unidos. Dotti Cantrell Roman (Susan Sarandon) y su marido Albie (Trace Adkins) han levantado una dinastía de artistas, pero la base de su éxito gira en torno a una mentira y su legado como reyes del country está en peligro.

Melissa London Hilfers es la creadora, guionista y productora ejecutivo de 'Monarch' junto a Jon Feldman ('Sucesor designado'), quien ejerce de showrunner y productor ejecutivo.

'Alert'

'Alert' es un drama policial que sigue a la unidad de personas desaparecidas de la policía de Los Angeles. Cuando el hijo de la oficial Nikki Parker desaparece, se une a la unidad para ayudar a otros a encontrar a sus seres queridos mientras sigue buscando a su hijo. Años después, su ex-marido Devon Zoellner aparece con una fotografía que demuestra que su hijo quizás siga vivo.

Esta es una co-producción entre Sony Pictures Television y FOX Entertainment con John Eisendrath ('The Blacklist') como showrunner y Jamie Foxx y Datari Turner como productores ejecutivos.

'Gordon Ramsay's Food Stars'

Un nuevo reality show presentado por Gordon Ramsey, que en esta ocasión se lanza a la búsqueda de grandes e innovadores emprendedores en el terreno de la comida y la bebida. El campeón del concurso se ganará una inversión por parte del propio Ramsey, aunque por el camino los participantes tendrán que probar su dedicación, creatividad, pasión y talento.

'Gordon Ramsay's Food Stars' está producida por Studio Ramsey Global y Fox Alternative Entertainment, con Ramsey como productor ejecutivo del programa junto a Lisa Edwards y Danny Schrader, quien también ejercerá de showrunner.

'Grimsburg'

Esta comedia animada se centra en el detective Martin Flute, quien trata de redimirse en los ojos de su ex-mujer pasando más tiempo con su hijo, con quien nunca se ha molestado en pasar demasiado tiempo. Por ahora no hay más información sobre el estudio de animación ni el reparto, además de Jon Hamm prestando su voz al protagonista.

Hamm también servirá de productor ejecutivo en la serie de animación junto a Catlan McClelland, Matthew Schlissel, Chadd Gindin, Hend Baghdady, Gail Berman y Connie Tavel.

'Krapopolis'

Otra serie de animación con tintes de comedia, esta vez ambientada en la antigua Grecia y con buenas dosis de mitología. 'Krapopolis' gira en torno a una disfuncional familia de humanos, dioses y monstruos que gobiernan una de las mayores ciudades del mundo mientras intentan no matarse unos a otros.

Dan Harmon y Jordan Young son los productores ejecutivos de la serie, que cuenta en su reparto de voces con Richard Ayoade, Matt Berry, Pam Murphy, Duncan Trussell y Hannah Waddingham.

¿Renovaciones en el aire?

El anuncio de la renovación para varias series de FOX lleva varias semanas rondando. En principio parecía que la cadena iba a esperar al evento para confirmar todo, pero algunos tratos están costando más de lo esperado.

La renovación de 'The Resident' y '9-1-1' todavía se está negociando, aunque se cree que '9-1-1: Lone Star' estaría ya ultimando detalles. Las comedias 'Call Me Kat' y 'Welcome to Flatch' también habrían cerrado las negociaciones y ya se habrían aprobado nuevas temporadas, pero tampoco se ha hecho un anuncio oficial al respecto.

Parte del problema durante las negociaciones viene por la división entre Fox y 20th Television, que ya no son parte del mismo estudio tras la adquisición de Disney, pero es muy posible que durante los próximos días tengamos más actualizaciones.