Upfronts 2022: primeras imágenes de las secuelas de 'A través del tiempo', 'Juzgado de Guardia' y las nuevas series de NBC

No, de repente no estamos haciendo un ejercicio de nostalgia televisiva, aunque pudiera parecerlo gracias a algunas de las principales novedades que nos ha presentado esta tarde la cadena estadounidense NBC en el Radio City Music Hall de Nueva York.

La cadena del pavo ha inaugurado la gran semana de los Upfronts 2022 y estas son las nuevas series que veremos a partir del próximo otoño. Entre estas tenemos las primeras imágenes del regreso de dos franquicias bastante queridas con sendas secuelas para 'A través del tiempo' y 'Juzgado de guardia', que capitanean el pequeño grupo de nuevos dramas y comedias para 2022/2023.

'Lopez vs. Lopez'

Creada por Debry Wolfe, George Lopez | Reparto: Brice Gonzalez, Selenis Leyva, George Lopez, Mayan Lopez, Matt Shively, Laci Mosley, Kiran Deol

George Lopez sigue con sus proyectos y esta vez se une a su hija Mayan para protagonizar una comedia familiar sobre disfunción, reconexión y todo el dolor y el gozo entre medias.

'Night Court'

Creada por Dan J. Rubin | Reparto: Melissa Rauch, John Larroquette, Lacretta, India De Beaufort, Kapil Talwalkar

Treinta años después volvernos a encontrarnos con este peculiar tribunal con una secuela protagonizada por la jueza Abby Stone, que sigue los pasos de su padre presidiendo el turno nocturno con el grupo de balas perdidas y cínicos que lo pululan.

'Quantum Leap'

Creada por Steven Lilien, Bryan Wynbrandt | Reparto: Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Nanrisa Lee, Raymond Lee, Mason Alexander Park

Secuela tardía de la mítica 'A través del tiempo' que nos lleva tres décadas después de que el Dr. Sam Becket desapareciese. Ahora un nuevo equipo ha sido convocado para reiniciar el proyecto con la esperanza de entender los misterios detrás de la máquina y el hombre que la creó.

Otros programas y especiales

También la cadena ha anunciado 'Million Dollar Island', un reality de competición en donde 100 concursantes convivirán durante 50 días en una isla desierta.

Por otro lado, tendremos especial navideño con Dolly Parton: 'Dolly Parton's Mountain Magic Christmas', una película musical sobre la creación de un especial navideño en Dollywood.

Todas las series canceladas y renovadas por NBC

Estas nuevas series acompañarán a las renovadas 'Ley y Orden: UVE', 'Ley y Orden', 'Ley y Orden: Crimen Organizado' 'Chicago Fire', 'Chicago Med', 'Chicago Fire', 'New Amsterdam', 'The Blacklist', 'American Auto', 'Grand Crew', 'Young Rock' y 'La Brea'.

Por otro lado, la cadena ha cancelado 'Ordinary Joe', 'The Endgame', 'Kenan' y 'Mr. Mayor'. Bajas que se unen a la de 'This is Us', que cierra la semana que viene su temporada final.