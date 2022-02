'The Blacklist', renovada: el thriller protagonizado por James Spader tendrá temporada 10

La infame lista de Reddington no se agota y desde la cadena estadounidense NBC ha renovado 'The Blacklist' por una temporada 10. Así lo ha confirmado su protagonista, James Spader, en una visita al Tonight Show de la cadena para promocionar el regreso de la serie después de un pequeño descanso de un mes.

El anuncio llega, pues, justo en mitad de su temporada 9 (que en España podemos ver vía Movistar Plus+), que comenzaba con el equipo desperdigado después de la muerte de Elizabeth Keen (Megan Boone). Los acontecimientos hacen que se vuelvan a reunir para retomar su misión original.

Temporada de transición

Así 'The Blacklist' regresará con nuevos episodios después de la que está siendo una temporada de transición entre varios cambios, ya que la marcha de Boone no fue la única baja ya que a ella se unió la de Jon Bokenkamp, el creador de la ficción y showrunner hasta la temporada 8. Estos cambios no han impedido que la serie siga siendo una de las más sólidas para NBC.

John Eisendrath asumió el control de la nave como showrunner en solitario en esta temporada 9 y todo apunta a que continuará en la 10. En cuanto al reparto, Spader lidera uno formado por Diego Klattenhoff, Amir Arison, Hisham Tawfiq, Laura Sohn y Harry Lennix.