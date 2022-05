'The Blacklist': la temporada 9 recuerda a un querido miembro del equipo fallecido

La serie dramática 'The Blacklist' ha perdido a uno de los integrantes de su equipo. El pasado 6 de mayo, durante la emisión en NBC del episodio 19 de la temporada 9 se concluyó antes de los creditorios con una dedicatoria: "In Memory of Kurt Perez (1972-2022)", figura inicialmente desconocida para los espectadores pero cuyo trabajo en la serie ha sido imprescindible.

Merecido Tributo

Kurt Perez (50 años) era parte del equipo de producción de la serie desde hacía años. Su papel destrás de las cámaras fue fundamental, conocido entre sus compañeros por su actitud positiva y alegre. El equipo quiso homenajearle rindiéndole tributo no solo al final del episodio sino también por redes, como en el video compartido por Dena Olivieri, maquilladora de la serie, que lo dedicaba a la memoria de Perez.

Según Popculture, el informe policial indicó que Perez estaba conduciendo en Taconic Parkway en marzo de 2022 cuando perdió el control de su vehículo y se estampó contra un árbol. La policía llegó sobre las 12:30 y consideran que las condiciones húmedas del suelo pudieron ser las causantes del accidente.

'The Blacklist' sigue en emisión, a tan solo 3 episodios de concluir. En España se pueden ver sus 8 primeras temporadas en Netflix y Amazon Prime Video, y al día en Movistar+.