"¡Vuelve Fidel! ¡Y el Luisma!". Eduardo Casanova anuncia el retorno de 'Aída' de la manera más inusual posible

Está a punto de hacer veinte años desde que sonara por primera vez en Telecinco aquello de "Soy Aída, ahora me toca a mí". La serie 'Aída', protagonizada por Carmen Machi, estuvo en antena desde 2005 hasta 2014 (Aída se había marchado ya como protagonista en la temporada 5), y su final supuso un antes y un después en las sitcoms españolas. Tanto, que no eran pocos los que pedían una reunión de alguna manera. Y su deseo se ha visto concedido.

Fidel Fidel, Macu Macu

Y es que en el último programa de 'Masterchef Celebrity 9', Eduardo Casanova, ahora convertido en director y, aparentemente, chef amateur que participó -y no ganó- en la edición anterior del concurso, ha dado un bombazo aprovechando un momento de tensión ante los jueces, a los que cogió de la mano para decir "¿Os acordáis de una serie que yo hice? ¡Vuelve!". Nunca hay que desperdiciar momentos de autobombo, desde luego.

El propio Pepe Rodríguez contestó "¡Vuelve Fidel!", pero no solo eso: entre los concursantes, María León, hermana de Paco León, contestó "¡Y el Luisma!". Obviamente no sabemos si será un capítulo especial, una película, una reunión al estilo 'Los Serrano' o, quién sabe, algo dirigido con el estilo propio de Casanova (que, guste o no guste, es innegable que existe).

Los protagonistas de 'Aida' ya se juntaron en un vídeo para Instagram celebrando su décimo aniversario del final que causó una oleada de nostalgia, y era inevitable que tarde o temprano fueran a sacarle toda la leche que pudieran a lo que quedara de la vaca. Por cierto, María León al final fue expulsada junto a Topacio Fresh. No se puede tener todo.

