'Yo nunca' finalizará en la temporada 4: Netflix renueva la estupenda comedia adolescente de Mindy Kaling y anuncia el estreno de la temporada 3

Las desventuras amorosas y estudiantes de Dev (Maitreyi Ramakrishnan) llegan a su fin. Netflix ha anunciado que ha renovado 'Yo Nunca' ('Never Have I Ever') por una temporada 4, que será la última de la estupenda comedia de Mindy Kaling.

El anuncio viene justo en el momento en el que la temporada 3 de la serie ha finalizado su rodaje. Unos nuevos episodios que llegarán este mismísimo verano, según han anunciado la propia Kaling y Lang Fisher, cocreadoras de la ficción en la nota de prensa enviada por Netflix.

No solo ellas, sino que Maitreyi Ramakrishnan ha compartido este mensaje para los fans de la serie:

«Gracias por todo. De veras. Tenemos la temporada 3 fuera en verano y estamos preparándonos para rodar una temporada 4 ¡FINAL DE SERIE! Estoy tan orgullosa de nosotros y de todo lo que esta serie ha logrado. Pronto tendremos 40 episodios increíbles de chanchullos de Sherman Oaks. Esta serie está tan cerca de mi corazón. Es mi privilegio el ayudar a crear esta historia por lo que prometo que daré todo y os haré sentir orgullosos. Hacerme a mí también. Hagámoslo una vez más, ¿vale?»

Nuevos episodios este verano

Poco sabemos de esta temporada final, que podremos ver en 2023. De momento, la temporada 3 tendrá que seguir resolviendo ese lío amoroso de Dev, quien ha vuelto con Paxton (Darren Barnet). Jaren Lewison, Richa Moorjani, Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez, Ramona Young y John McEnroe conforman el reparto principal de 'Yo nunca'.