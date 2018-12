'Z Nation' cancelada: la serie de zombis de The Asylum no tendrá temporada 6

'Z Nation' no tendrá sexta temporada. Así lo ha anunciado David Michael Latt, productor ejecutivo de la serie, en un periscope dedicado a los fans. Según él, SYFY ha decidido no encargar más temporadas de la ficción de zombis más divertida y mamarracha de la tele.

La noticia se produce a una semana de que termine la emisión de la temporada 5 de la serie en EE.UU, por lo que este próximo viernes la serie dirá adiós a sus fans incondicionales. 'Z Nation' había sufrido en estas últimas temporadas una clara bajada de audiencia hasta agotar la paciencia de los ejecutivos de la cadena.

Pero no parece que estas cinco temporadas de la serie sean lo último que sepamos de ellos, ya que The Asylum prepara para Netflix 'Black Summer', una serie precuela protagonizada por Jaime King y escrita por Karl Schaefer, cocreador de 'Z-Nation' y John Hyams.

Aunque a mí su inicio no me convenció, la llegada de 'Z Nation' fue una de esas grandes aportaciones de The Asylum a la televisión. Una serie de apocalipsis zombi con un gran toque absurdo y divertido que se había convertido en un gran guilty pleasure para muchos.