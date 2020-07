No habrá 'Gran Hermano' en 2020: el reality de Telecinco descansa por primera vez en veinte años

Mediaset ha lanzado sendas promos de su programación para el próximo otoño y en ellas nos hemos encontrado con una notable ausencia: la de 'Gran Hermano'. Algo que no es casualidad ya que según informa Manuel Villanueva, director de contenidos del grupo audiovisual, el reality "está en situación de barbecho".

Un descanso que, además, no sabemos cuándo durará. "Veremos y hablaremos de cómo será su futuro. Pero en 2020, no", ha declarado Villanueva a EFE hablando del plantel de realities que Mediaset tiene para los próximos meses como 'La isla de las tentaciones'.

No interesa Gran Hermano en 2020

Aunque el grupo justifica la decisión de no juntar realities porque "conviene que haya uno solo para que no se canibalicen entre sí", los hechos hablan de que a Telecinco no le ha interesado producir un 'Gran Hermano' en 2020 después de toda la polémica causada por cómo gestionó productora y cadena el caso de presunta violación a Carlota Prado durante 'GH Revolution' en 2017.

Una polémica que en noviembre de 2019 eclosionó de nuevo durante el comienzo del juicio y derivó en una fuga de anuciantes durante la emisión de 'GH VIP 7'. Una crisis publicitaria que propició la cancelación del 'Gran Hermano Dúo' que iba a realizarse el pasado enero 2020 y que, a su vez, hizo que Telecinco aprovechase su maquinaria para realizar 'El tiempo de descuento'.

Así, el grupo ha decidido no apoyarse tanto en el formato, a pesar de que eso signifique que su veinte aniversario en España (debutó en abril de 2000) haya pasado completamente desapercibido. De momento, este verano lo tienen suplido con 'La casa fuerte', al que seguirá la temporada 2 de 'La isla de las tentaciones'. Por otro lado, MiTele plus estrenará 'Sola/Solo', un nuevo formato en el que un famoso vivirá solo las 24 horas del día.

¿Tendrá futuro 'Gran Hermano'? Si bien Mediaset descarta el formato para 2020, el decano de los realities televisivos es demasiado jugoso como para no volver. Sin embargo, la prudencia indica que mientras esté abierto este proceso judicial sobre el caso de Carlota Prado, no es buen momento para nuevas ediciones.