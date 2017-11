¿Qué ha pasado en 'GH Revolution' para acabar con un concursante expulsado y otra fuera de la casa?

Este fin de semana ha sido uno de los intensos para 'Gran Hermano Revolution'. En medio de secretismo y muchas incógnitas, la dirección del concurso decidió que abandonaran la casa dos de sus concursantes: la pareja formada por José María y Carlota. Una expulsión de motivos poco claros pero que parecen apuntar a un posible caso de abusos sexuales.

Los hechos que, los espectadores y seguidores de 'Gran Hermano' podemos confirmar es que este pasado fin de semana se celebró en la casa de Guadalix una fiesta que se alargó hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente José María era expulsado por "conducta intolerable" y, además, Carlota abandonaría temporalmente la casa aunque con oportunidad de volver.

A partir de aquí el misterio está servido. Los fans del programa confusos y ni siquiera el 'Debate de Gran Hermano' logra satisfacer las mentes más inquisitivas. El reciente comunicado de Mediaset, si bien parece que da pistas, ya que es lo suficientemente grave como para que se denuncie ante la Guardia Civil. Esto no hace más que agrandar el misterio aunque surgen las primeras informaciones en torno a posibles abusos sexuales dentro de la casa.

Es El Confidencial quien asegura haber tenido acceso al atestado cumplimentado por el director de contenidos de 'GH Revolution' en el cuartel de Colmenar Viejo, Madrid, afirmando que después de dicha fiesta se había producido "una relación sexual no consentida entre un hombre y una mujer, ambos pareja", refiriéndose a José María y a Carlota, en la que el hombre "se tapó a sí mismo y a la mujer (en estado de embriaguez) con un edredón". Por otro lado

Según ha declarado la Guardia Civil a Europa Press, el programa, que afirma que no puede asegurar los hechos por tratarse de un edreddoning, no ha entregado las imágenes (que permanecen inéditas al no haberse emitido) que demostrarían este presunto abuso sexual y la presunta víctima, Carlota, no ha querido denunciar por lo que el siguiente paso de la investigación es hablar con José María.

De hecho el único vídeo que hace alusión a lo que pudiera pasar es este en el que Carlota y José María bromean sobre cómo el Súper llamó a la chica, en mal estado, para que fuera al confesionario y el chico desdeñó la orden de llevarla allí:

Una vez más, esto tampoco es indicativo de nada. No sé hasta qué punto es bueno este secretismo que llevan tanto programa como productora y cadena en torno a esta expulsión, más aún cuando estamos hablando de que la causa es un presunto delito de relación sexual no consentida. Me imagino que al no tener pruebas suficientes querrán ir con pies de plomo ya que de ser verdad es algo muy grave.

No es la primera expulsión disciplinaria que hemos visto en las más de dieciocho ediciones de 'Gran Hermano' y sus derivados. Ya en 'GH2' veríamos cómo expulsaban a "el yoyas" por bromear haciendo gestos de maltrato a su pareja. Habitualmente son las peleas las que se llevan la palma, llegando a expulsar a una o a las dos partes del combate.

Si las sospechas desde 'GH Revolution' son fundadas, me parece que desde el programa no podían haber actuado de diferente modo. Es un comportamiento a todas luces inapropiado e intolerable, que además, en estos días en donde están saliendo a la luz decenas de casos de abusos sexuales en el mundo del cine y la televisión, deben tratarse de manera especialmente implacable.