Explora los universos de 'The Boys' y 'Dragon Ball' con estas ofertas previas al Prime Day en cómics, figuras y colecciones de series

Tras la última temporada de The Boys y la inminente llegada de Dragon Ball: Super Hero, somos muchos los que estamos deseando disfrutar de unas buenas historias de los universos más allá de las series que hemos podido ver hasta ahora. Si eres un gran seguidor de estas franquicias, en los días previos al Prime Day podemos encontrar ofertas muy interesantes en cómics, figuras y colecciones de series.

Novelas de The Boys

The Boys ha sabido crear una oleada de seguidores al crear una historia fantástica, pero a la vez cercana a la realidad, donde los héroes no son tan buenos como podríamos llegar a pensar. Tras tres temporadas que han conseguido impresionarnos, en Amazon podemos seguir explorando su universo con la "Edición Integral", una serie de tres novelas que nos muestran detalles inéditos en una edición de lujo, y ahora podemos conseguir el primer volumen, el segundo y el tercero por solo 37,95 euros. Hemos de mencionar que el volumen 2 tiene poco stock, pero se repondrá en unos días.

Si, además, os encanta tanto la serie que no podéis dejar de pasar la oportunidad de llevaros a uno de los "superhéroes" que aparece en The Boys, esta figura de Black Noir tiene un diseño espectacular. Y, si no habéis visto la serie, o queréis volver a recordar cada intensa escena, podéis ver todos los capítulos en Prime Video.

Mangas y figuras de Dragon Ball

Ya conocemos la fecha exacta en la que podremos disfrutar de la nueva aventura de Goku y sus compañeros. Dragon Ball Super: Super Hero se estrenará el próximo 2 de septiembre y podremos verla tanto en su versión original como en castellano. Si no podéis esperar más para conocer más sobre esta nueva historia y queréis volver a recordar viejos clásicos de los personajes, en los días previos al Prime Day podemos encontrar el número 1 del manga de Dragon Ball Super, la saga de Freezer en manga y la colección completa de Dragon Ball Z en DVD.

Además, si os encanta coleccionar productos de vuestras series y películas favoritas, en Amazon también podemos encontrar una buena cantidad de figuras. Como es el caso de Cell o diversas figuras de Dragon Ball Super. Incluso podemos llevarnos con un buen descuento esta colección de cromos de Panini que tienen diseños espectaculares.

