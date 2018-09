'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' presenta su épico tráiler final: los fans de Harry Potter van a alucinar

Warner Bros. Pictures ha alegrado el día a los fans de la saga 'Harry Potter' con el lanzamiento del épico tráiler final de 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' ('Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'), continuación del spin-off centrado en Newt Scamander (Eddie Redmayne). Hace sólo dos meses que vimos el anterior adelanto, y el de hoy ya es el tercero, por lo que inevitablemente se desvelan sorpresas y momentos emocionantes.

Sin duda lo más llamativo es la aparición de Nagini, la enorme serpiente que acompañaba a Voldemort, antes de su transformación. El film cuenta con Jude Law en la piel de un rejuvenecido Albus Dumbledore; el poderoso mago, que conocimos en las aventuras de Harry Potter, necesita la ayuda de Scamander para detener al malvado Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Las cosas se complican mucho más de lo que pensaba el protagonista y estalla una auténtica guerra...

Al final de 'Animales fantásticos y cómo encontrarlos', el mago oscuro Gellert Grindelwald fue capturado por MACUSA ("Magical Congress of the United States of America") con la ayuda de Newt Scamander. Pero Grindelwald realizó una dramática huída y ha estado reclutando más seguidores para su causa, elevando a los magos sobre cualquier entidad no mágica. El único capaz de detenerle es el mago al que una vez llamó su más querido amigo, Albus Dumbledore...

La aventura reúne a Newt con sus amigos Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) y Jacob (Dan Fogler), pero su misión pondrá a prueba su lealtad mientras se enfrentan a nuevas amenazas en un cada vez más peligroso y dividido mundo mágico.

Siguiendo la línea de la franquicia, Warner ha reunido a un estupendo reparto para los spin-offs y, además de los mencionados más arriba, en el reparto de 'Animales Fantásticos 2' encontramos a Ezra Miller, Zoë Kravitz, Carmen Ejogo, Claudia Kim, Jessica Williams y Callum Turner, entre otros. La película se estrena el próximo 16 de noviembre. Del guion se ocupa J.K. Rowling y la puesta en escena corre a cargo de David Yates, director de las últimas cinco entregas de la saga.