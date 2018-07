'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald' lanza un nuevo tráiler cargado de magia, oscuridad y acción

Ya han pasado cuatro meses desde que vimos el primer tráiler de 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' y Warner ha aprovechado la celebración de la Comic-Con de San Diego para presentar un nuevo adelanto de la secuela, uno de los grandes estrenos de lo que queda de 2018. El tráiler es tan espectacular como el anterior pero ofrece nuevas pistas sobre la historia y sus secretos.

"Es más oscura y más severa, entrelazándose con la cultura de Harry Potter a la que estamos acostumbrados", afirma Eddie Redmayne, que califica la película como un "thriller". Recordemos que, al igual que la anterior, el guion lo firma J.K. Rowling (autora de la saga Harry Potter) y la puesta en escena corre a cargo de David Yates, director de las últimas cinco entregas de la saga. El estreno de 'Animales Fantásticos 2' está previsto para el 16 de noviembre.

Redmayne vuelve como Newt Scamander, encabezando un reparto al que también regresan Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller, Carmen Ejogo y Johnny Depp (que tenía un cameo en el anterior film interpretando al villano Gellert Grindelwald). Las grandes novedades son Jude Law (dando vida a un rejuvenecido Albus Dumbledore), Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim y Jessica Williams.

Vídeo doblado al español:

Al final de 'Animales fantásticos y cómo encontrarlos', el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) fue capturado por MACUSA (Magical Congress of the United States of America) con la ayuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Pero, como prometió que haría, Grindelwald realizó una dramática huída y ha estado reclutando más seguidores para su causa, elevando a los magos sobre cualquier entidad no mágica.

El único capaz de detenerle es el mago al que una vez llamó su más querido amigo, Albus Dumbledore (Jude Law). Pero Dumbledore necesitará ayuda del mago que logró detener a Grindelwald anteriormente, su antiguo estudiante Scamander. La aventura reúne a Newt con sus amigos Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) y Jacob (Dan Fogler), pero su misión pondrá a prueba su lealtad mientras se enfrentan a nuevos peligros en un cada vez más peligroso y dividido mundo mágico...

Jude Law se refirió en una reciente entrevista a una de las polémicas que ha rodeado a la película, la identidad sexual de Dumbledore. Como saben los fans, Rowling aclaró que el mago es gay y mantuvo una relación con Grindelwald cuando ambos eran jóvenes. Yates ya aclaró que no habrá ninguna referencia a la homosexualidad de Dumbledore en 'Animales fantásticos 2' y Law lo confirma, aunque deja caer que profundizarán más en los personajes en las siguientes secuelas (están anunciadas otras tres más). Sus palabras: