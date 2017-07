Así sí, Marvel: el nuevo tráiler de 'The Defenders' adelanta una explosiva reunión de superhéroes

Las series de Marvel han ocupado un lugar destacado en la Comic-Con de San Diego aunque las reacciones están siendo muy dispares; mientras la adaptación de 'Inhumans' genera dudas y burlas, 'The Defenders' está despertando interés y elevadas expectativas. Más abajo puedes ver un nuevo y explosivo tráiler donde se presenta a la villana encarnada por Sigourney Weaver.

Recordemos que los Defensores son Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, una especie de Vengadores para la televisión que reúne a casi todos los personajes de Marvel que comparte con Netflix. Se echa en falta a Frank Castle, alias The Punisher ("El Castigador"), y es que protagoniza su propio spin-off con un tono más adulto y violento. No obstante, aparece en un vídeo promocional de los superhéroes de Netflix así que no es descartable al menos un cameo...

Tráiler final de 'The Defenders'

Vídeo sobre los superhéroes de Marvel y Netflix, narrado por Stan Lee

Un ninja ciego. Una detective arrogante. Un exconvicto a prueba de balas. Un multimillonario maestro del kung-fu. 'The Defenders' gira alrededor de cuatro héroes marginales que dejan de lado sus problemas personales y unen sus fuerzas contra una secta perversa que amenaza con destruir Nueva York. La serie original de Netflix se estrena en todo el mundo el 18 de agosto.

Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones, Elodie Yung, Scott Glenn, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Simone Missick, Jessica Henwick y Sigourney Weaver encabezan el extenso reparto de este gran evento televisivo que cuenta con Douglas Petrie y Marco Ramirez como showrunners. Los ocho episodios han sido dirigidos por S.J. Clarkson, Uta Briesewitz y Peter Hoar.

Originalmente, los Defensores fueron creados para los cómics de Marvel en 1971 por el guionista Roy Thomas y el ilustrador Ross Andru. Eran definidos como un grupo de héroes forasteros e individualistas que se unen excepcionalmente para luchar contra amenazas sobrenaturales demasiado poderosas para combatirlas por separado. Y su primera alineación no tiene absolutamente nada que ver con la que nos presenta Netflix: Doctor Strange, Hulk y Namor. Rara y estimulante, esperemos que la serie sea así también.