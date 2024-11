Billy Zane nos deja boquiabiertos transformándose en Marlon Brando para uno de los biopics más esperados de los últimos años. Tráiler de 'Waltzing for Brando'

Billy Zane siempre ha estado ahí. Le aborrecimos gracias a su despreciable personaje en 'Titanic', alucinamos con su aproximación al mundo de los superhéroes como Kit Walker —alias The Phantom— en 'El hombre enmascarado' de Simon Wincer, nos hizo vibrar con el Hughie Warriner de la tensísima 'Calma total' y ahora, casi 180 créditos como intérprete después, promete dejarnos una de las grandes interpretaciones del año.

Marlon Zane, Billy Brando

Llevamos unos cuantos días de estupefacción generalizada después de que se compartiesen las primeras imágenes de un Zane irreconocible caracterizado como Marlon Brando en 'Waltzing for Brando', el biopic dirigido por Bill Fishman centrado en el legendario actor. Ahora, al fin podemos ver al bueno de Billy en movimiento en un primer tráiler que tiene una pinta bastante maja, todo sea dicho.

La película, basada en las memorias del arquitecto Bernard Judge, se ambienta entre los años 1969 y 1974, cuando Brando se encontraba preparándose para rodar 'El padrino' y 'El último tango en París'. Por aquél entonces, el dos veces ganador del Oscar compró una isla deshabitada en Tahití en la que planeó construir el primer retiro ecológico autosostenible de la historia gracias a la ayuda del mencionado Judge.

Junto a Zane, Richard Dreyfuss, John Heder y Camile Razat completan el reparto de una 'Waltzing for Brando' que clausurará el Festival de Cine de Turín, que aún no tiene fecha de estreno en nuestro país... y que no será el único biopic con Brando como eje central de este curso cinematográfico. Su homóloga, dirigida por Jessica Palud, se titula 'Being Maria', cuenta con Matt Dillon en la piel del actor y explora el rodaje de 'El último tango en París' a través del punto de vista de Maria Schneider.

Hasta 2025 no podremos echar el guante a 'Waltzing for Brando', pero estaremos pendientes de cualquier noticia sobre sus planes de distribución dentro y fuera de nuestras fronteras.

