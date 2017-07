Bryan Singer expande X-Men con 'The Gifted': el nuevo tráiler de la serie está repleto de acción y mutantes

Fox está últimamente apostando con fuerza por expandir el universo de los X-Men en la pequeña pantalla. Hace apenas unos meses vimos la notable primera temporada de 'Legion' y la siguiente parada es 'The Gifted'. Fox ya había lanzado un primer adelanto este pasado mes de mayo, pero no iban a dejar pasar la oportunidad de oro que era la Comic-Con para lanzar otro tráiler más, repleto de acción y superhéroes mutantes.

La premisa de la serie es que la plácida vida de una pareja ordinaria se ve alterada de forma brutal cuando descubren que sus hijos tienen habilidades mutantes. Las fuerzas gubernamentales no están muy por la labor de hacer como si nada, lo cual les lleva a entablar contacto con otros mutantes que viven ocultos para intentar sobrevivir. Imagino que con la idea de que 'The Gifted' encaje mejor con las películas, Bryan Singer se ha encargado de dirigir el episodio piloto.

Eso sí, no esperéis una ampliación al uso de la saga cinematográfica, ya que durante la Comic-Con Matt Nix, creador y showrunner de la serie, comentó que lo sucedido en 'X-Men: Días del futuro pasado' ('X-Men: Days of Future Past') creó varias líneas temporales y que 'The Gifted' forma parte de una diferente -descartándose también cualquier tipo de crossover con 'Legion'-. Al final la extraña cronología de la franquicia hasta le va a venir bien a Fox.

Recordemos que el reparto de 'The Gifted' está liderado por Stephen Moyer, Amy Acker, Jamie Chung, Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Emma Dumont, Percy Hynes White y Coby Bell, y también que el estreno de la primera temporada está previsto para el próximo 2 de octubre. Yo ya tengo esa fecha marcada en rojo en mi agenda, ¿y vosotros?