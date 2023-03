¡Buda entra al cuadrilátero! La temporada 2 de 'Record of Ragnarok' vuelve antes de lo esperado y confirma su fecha de estreno en Netflix con su nuevo tráiler

Últimamente algunos animes nos llegan por fascículos, y aunque todavía no ha llegado a los niveles de 'Shingeki no Kyojin' con sus chorrocientas entregas para su parte final, la segunda temporada de 'Record of Ragnarok' también nos llega dividida en dos tandas.

En enero pudimos ver el inicio de la temporada 2, que además recuperaba el ritmo tras un cliffhanger tremendo y arrancaba con la batalla entre Hércules y Jack el Destripador.

Lo siguiente en la parrilla

Tras un milenio especialmente desastroso, los dioses deciden que es hora de borrar del mapa a la humanidad. Su última oportunidad viene en el 'Ragnarok' un torneo que enfrenta a los humanos más notorios de la historia con dioses de diferentes panteones, y si los humanos ganan el mayor número de combates habrán salvado a toda su especie.

Todavía quedan bastantes duelos por delante, y el manga de Shinya Umemura y Takumi Fuku ni siquiera está cerrado aún, pero el nuevo tráiler de la segunda temporada nos hace un recuento de lo que ha pasado hasta ahora y ya nos da un pequeño aperitivo de lo que se viene por delante.

La buena noticia es que aunque parecía que se nos iba a ir a la segunda mitad del año, al final 'Record of Ragnarok' regresará un poquito antes de lo esperado. Esta tanda se compondrá de los capítulos 11 a 15 de la temporada, y se podrán ver en Netflix a partir del 14 de abril.

Aún no se ha confirmado una tercera temporada del anime, pero teniendo en cuenta que la serie está funcionando bastante bien y que el manga continúa en publicación, es muy probable que tengamos al menos una o dos temporadas más por delante hasta que podamos ver el fin del torneo.