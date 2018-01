Charlize Theron es una madre agotada en el tráiler de 'Tully', lo nuevo de los autores de 'Juno'

Charlize Theron interpreta a Marlo,una madre de tres hijos que lucha diariamente hasta que su hermano, interpretado por Mark Duplass, contrata a una niñera nocturna. Mackenzie Davis interpreta a Tully, una niñera joven, reflexiva, sorprendente y difícil con quien el personaje de Theron forma un vínculo único, según la sinopsis oficial de la película.

Jason Reitman ha dirigido de nuevo un guión de Diablo Cody. Ya trabajaron juntos en 'Juno' (2007) por la que Cody ganó un Oscar al mejor guión original y Reitman fue nominado para Óscar al mejor director, nominación que repetiría con 'Up in the Air' (2009). Theron trabajó por última vez con Reitman y Cody en 'Young Adult' (2011), la comedia negra sobre una escritora fantasma alcohólica que regresa a su ciudad natal de Minnesota para reiniciar su vida.

Sobre su papel, Theron comenta:

No creo que hubiera podido hacer esta película sin haber experimentado la maternidad antes, así que ha llegado en el momento perfecto para mí. Hay un montón de presión sobre los padres para poder equilibrar todo en su vida de forma perfecta y mientras lo hacen con una sonrisa. Así que quería contar una historia que muestre a los padres que "Oye, la vida es mucho más difícil para nosotros, y no pasa nada si tienes que buscar ayuda".

Ron Livingston hace el papel de su esposo. Los productores son Aaron L. Gilbert de Bron, Reitman por Right of Way Films y Helen Estabrook, Diablo Cody, Mason Novick, A.J. Dix, Beth Kono y la propia Theron, Focus Features lanzará 'Tully' el 20 de abril de 2018.

