Clark Kent quiere llevar una vida normal como becario del Daily Planet en el tráiler de 'My Adventures With Superman', la nueva serie animada del superhéroe de DC

Superman vuelve (si es que alguna vez se ha ido) pero esta vez en formato animado. El canal estadounidense Adult Swim ha lanzado el tráiler de 'My Adventures with Superman', la nueva serie del superhéroe de DC que se estrenará el próximo 6 de julio (y al día siguiente en Max).

Con Jack Quaid ('The Boys') dando voz a Clark Kent, esta nueva serie animada nos presenta al último hijo de Krypton intentando tener una vida normal con sus veintitantos años. Sin embargo, no lo tendrá fácil en lo que comienza a trabajar en el Daily Planet e intenta ocultar todo lo posible su identidad de Superman a sus compañeros de trabajo. Entre ellos, claro está, Jimmy Olsen y Lois Lane.

La primera serie en 23 años

El reparto de voces originales cuenta con Alice Lee como Lois Lane e Ishmel Sahid como Jimmy Olsen. Además, completan el reparto Jeannie Tirado, Kiana Madeira y Michael Yurchak, entre otros. Detrás de la serie se encuentra Jake Wyatt como creador, y Sam Register, habitual productor ejecutivo del departamento de animación de Warner (a destacar 'Teen Titans Go!'), como máximo responsable.

'My Adventures with Superman' resulta ser la primera serie animada del superhéroe en solitario desde el final de 'Superman: La serie animada' de los años 90. Luego le vimos protagonizando 'Justice League Action' y apareciendo en otras series. En España esperamos que llegue vía HBO Max, pero no está, de momento, confirmado.

