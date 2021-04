'Cruella': el diablo viste de dálmata en el nuevo tráiler del spin-off con Emma Stone como la villana de Disney

El nuevo tráiler de 'Cruella', tras un sorprendente adelanto previo, promete más Emmas y más dálmatas en la nueva película de acción real de Disney que cuenta los inicios rebeldes de una de las villanas más célebres, nada menos que la legendaria Cruella de Vil. La ganadora del Premio de la Academia Emma Stone ('La La Land') protagoniza Cel film junto a la gran Emma Thomson, en lo que parece una divertida reinterpretación del personaje que interpretó Glenn Close en 'El diablo viste de Prada' (The Devil Wears Prada, 2006)

'Cruella', está ambientada en el Londres de los años 70, en plena revolución del punk rock y cuenta la historia de una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un nombre con sus diseños. Se hace amiga de dos jóvenes ladrones fascinados por sus ganas de aventura, y juntos construirán sus propias vidas en las calles de Londres. Un día, el estilo de Estella por la moda llega a oídos de la baronesa Von Hellman, una leyenda de la moda (Emma Thompson).

El tráiler deja ver que esa relación saca a la luz ciertos acontecimientos que harán que Estella elija su lado perverso y se convierta en una Cruella vengativa, en lo que podría ser una historia alternativa de la diseñadora Vivienne Westwood, que se podría unir junto a la que proponía 'Cómo enamorar a una chica punk' (How to Talk to Girls at Parties, 2017) para una doble sesión basada en su figura.

'Cruella' de Disney está dirigida por Craig Gillespie ('Yo, Tonya') a partir de un guion de Dana Fox y Tony McNamara, con historia de Aline Brosh McKenna y Kelly Marcel & Steve Zissis. Los productores son Andrew Gunn, Marc Platt y Kristin Burr, con Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff y Glenn Close como productores ejecutivos. La diseñadora de vestuario Jenny Beavan, ganadora de dos Oscar por 'Mad Max: Furia en la carretera' y 'Una habitación con vistas' ha sido la encargada de crear los deslumbrantes trajes de la película, que se estrena el próximo 28 de mayo de forma simultánea en cines y en Disney+ a través de Acceso Premium con coste adicional.