Dover tendrá su documental: primer tráiler de 'Die for Rock & Roll', el prometedor repaso a la carrera del grupo

Que los 90 están de vuelta es un hecho. Ahora que volvemos a mirar con nostalgia a un pasado sin mascarillas, y tras haber disfrutado del viaje que Netflix ofreció al mundo de 'Héroes del silencio', es el momento de recordar a otra banda que hizo historia con 'Die for Rock & Roll', el documental que repasa la carrera de Dover.

Melodía grunge

Miguel L. Garrido es el director de este documental aún en plena producción, un trabajo que será la puesta de largo de un realizador y músico que cuenta con amplia experiencia en el mundo audiovisual. Garrido promete un recorrido cercano durante más de dos décadas a la banda de las hermanas Amparo y Cristina Llanos.

Entre la publicación de 'Sister' en 1995, a través de un sello carente de recursos y sin capacidad de promoción hasta el disco de oro dos años después con 'Devil Came to Me', grabado con Subterfuge, se coció la que sería la gran revelación nacional del rock de los 90. Y esa historia tenía que contarse.

Cinco años después de su separación, la historia de Dover toma perspectiva y nos hace conscientes de la verdadera magnitud de su discografía, de su legado. Es el momento de que aquellos que los olvidaron los recuerden, los que les echan de menos vuelvan a disfrutar de su sonido y los que aún no los conozcan se acerquen por primera vez. El documental recopilará toda la información que ya se conoce, pero también aportará anécdotas, testimonios de primera mano y material inédito. Toda una tesis audiovisual sobre el fenómeno que supuso Dover y su música.

Con el asesoramiento de la propia banda y de una serie de testimonios clave de testigos de aquella revolución rock que recorrió el mundo a mediados de los 90, este nuevo documental es otra gran apuesta por contar nuestra historia reciente a una nueva generación de espectadores. Estaremos atentos a la llegada de este prometedor trabajo.