El delirante tráiler de 'The Happytime Murders' presenta la versión para adultos de los Teleñecos

Jim Henson es el recordado creador de 'The Muppets' y 'Los Fraguel' ('Fraggle Rock'), además de haber dirigido películas tan queridas como 'Cristal oscuro' ('The Dark Crystal') o 'Dentro del laberinto'. Una herencia que su hijo Brian Henson mantuvo con títulos como 'Los Teleñecos en cuentos de Navidad' ('The Muppet Christmas Carol'), pero ahora ha optado por dar un drástico giro a su carrera con 'The Happytime Murders', de la cual acaba de lanzarse su sorprendente tráiler.

'The Happytime Murders' es una comedia mugrienta situada en una zona de Los Angeles en la que los humanos y las marionetas co-existen. Allí dos policías, una humana y una marioneta, unen fuerzas para solucionar un salvaje crimen que se saldó con la muerte del antiguo reparto de un querido show televisivo de marionetas. Una premisa muy estimulante que ha sido desarrollada por el guionista Todd Berger -'Cover Versions'-.

Melissa McCarthy es la gran protagonista humana de esta peculiar película en la que también podremos ver a Maya Rudolph, Joel McHale y Elizabeth Banks, acompañados para la ocasión por un variopinto grupo de marionetas. Un cóctel de lo más llamativo que esperemos que Henson haya sabido llevar a buen puerto. Por lo pronto, tiene toda la pinta de ser muy divertida.

La gran duda está ahora en ver cómo será la reacción del público ante una propuesta bastante alejada de lo que uno esperaría de la nueva película del hijo de Jim Henson. Y es que esto casi recuerda más a 'El delirante mundo de los Feebles' ('Meet the Feebles'), uno de los primeros y alocados trabajos de Peter Jackson, que a 'The Muppets'. El 17 de agosto podremos comprobar el resultado.