El tráiler de ‘Jim & Andy’ muestra a Jim Carrey desatando su genial locura en el rodaje de ‘Man on the Moon'

A pesar de que ese genio de la comedia —que tampoco lo ha hecho nada mal en sus despuntes dramáticos— llamado Jim Carrey esté padeciendo una sequía de papeles principales durante los últimos años, continúa estando en el candelero por los más diversos motivos, centrados principalmente en su excéntrico comportamiento, que ha ido yendo a mayores desde que conociésemos su faceta como pintor y escultor en el cortometraje 'I Needed Color'.

Es precisamente esta faceta más extravagante de Carrey la que el realizador Chris Smith promete explorar en esta ‘Jim & Andy: The Great Beyond’: un documental distribuido en exclusiva por la plataforma de VOD Netflix en el que, por primera vez, seremos testigos de primera mano del proceso mediante el cual el protagonista de 'La Máscara' se introdujo dentro de la piel del cómico Andy Kaufman para interpretarle en la genial 'Man on the Moon'. Atentos, porque su tráiler no tiene desperdicio.

'Jim & Andy' nos da acceso por primera vez en casi veinte años al material filmado detrás de las cámaras durante el rodaje de la cinta dirigida por Milos Forman. Cerca de cien horas de archivo grabadas por Bob Zmuda y Lynne Margulies que muestran los controvertidos cuatro meses en los que Carrey se dejó absorber por el alma de Kaufman poniendo la producción en peligro e inundándola de un delirante caos.

Según comenta el propio actor, "Universal no quiso que el material que rodamos detrás de las cámaras viese la luz para que la gente no pensara que yo era un gilipollas". A juzgar por las reacciones del resto del reparto de 'Man on the Moon' que podemos entrever en el avance del documental —impagables las caras de Danny DeVito—, la preocupación de la productora estaba más que justificada.

Para comprobar con nuestros propios ojos los estragos que puede causar un actor de método excesivamente comprometido con su papel tendremos que esperar al próximo 17 de noviembre, fecha en la que Netflix estrenará esta prometedora 'Jim & Andy' tras su paso por los festivales de Toronto y Venecia.