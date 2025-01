El espectacular tráiler de 'Daredevil: Born Again' promete un regreso ultraviolento de Matt Murdock al Universo Marvel en Disney+

El primer tráiler de 'Daredevil: Born Again' ha sido revelado por Disney+ mientras el Universo Cinematográfico Marvel prepara el terreno para las nuevas aventuras de Matt Murdock. Tras la conclusión de 'Agatha ¿quien si no?', la próxima gran serie de televisión de acción real de Marvel Studios seguirá la Fase 5 en una fecha esperada en marzo de 2025. El personaje ya había aparecido en 'Abogada Hulka' y 'Spider-Man: No Way Home'.

Un regreso esperado durante muchos años

Según Vincent D'Onofrio, que interpreta a Wilson Fisk, alias Kingpin, el tráiler debía haber salido antes, pero se retrasó debido a los incendios de Los Ángeles que siguen afectando a esa región de la costa oeste. El actor explicó este asunto en X el 13 de enero. La serie está producida por Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Scardapane, Chris Ord, Matt Corman, y la exitosa pareja de 'Loki' y 'Caballero Luna' Benson y Moorhead.

Según la sinopsis oficial de 'Daredevil: Born Again':

"Murdock (Cox), un abogado ciego con habilidades aumentadas, lucha por la justicia a través de su bullicioso bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (D'Onofrio) persigue sus propios esfuerzos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión".

Además de Cox y D'Onofrio, 'Daredevil: Born Again' cuenta con Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer y Jon Bernthal, en su regreso también al MC como el castigador. La serie está conducida por Dario Scardapane, con Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff y David Boyd en la dirección de los episodios.

En Espinof | Las 33 mejores películas de 2024

En Espinof | Las 21 mejores series de 2024