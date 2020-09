Espectacular tráiler de 'WandaVision', otra gran apuesta de Marvel para Disney+

La noche de los Emmy nos ha dejado un regalo: el tráiler de 'WandaVision', la flamante serie de Marvel para Disney+ que promete revolucionar la plataforma.

Una serie como nunca has visto

Si bien 'The Falcon and the Winter Soldier' se anunció como la primera serie de MCU de Disney +, ha quedado más que claro que 'WandaVision', que se suponía que sería el segundo show de MCU de Disney +, llegará antes y probablemente sea mucho más interesante e innovadora.

La nueva serie, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany promete toneladas de absurdo, distintos niveles de realidad, y muchas imágenes inspiradas en las comedias de situación clásicas de la década de 1950, algo que también se dejaba ver en la excelente serie regular protagonizada por La Visión.

Elizabeth Olsen interpreta a Wanda Maximoff, y Paul Bettany interpreta a Vision, ambos repitiendo sus papeles de las películas de 'Los Vengadores', aunque aún está por ver cómo cuadra todo esto con el final de 'Vengadores: Endgame'.