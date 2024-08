Tras el giro del último episodio, 'Emily en París' se va de vacaciones a Roma en el tráiler del final de la temporada 4

Uno de los grandes bombazos de Netflix este 2024 acaba de desvelar el tráiler de sus próximos episodios. El 12 de septiembre regresa a la plataforma 'Emily en París' con la segunda parte de la temporada 4. Una nueva tanda compuesta por cinco episodios.

Y lo prometido es deuda y después de los giros que ha dado esta temporada 4, su segunda parte nos llevará de viaje con Roma y los Alpes como principales destinos para que Emily desconecte un poco de lo que está pasando en su vida personal y profesional.

Vacances romaines

Un doble viaje que es, en palabras del creador de la serie, Darren Star, todo un homenaje a una musa del cine:

«Siempre sentí este maravilloso parentesco no solo entre Lily y Audrey Hepburn, sino el espíritu de esas películas, ese sentimiento de "viejo Hollywood", y Emily en París. Creo que Audrey Hepburn lo capturó muy bien en sus películas como 'Vacaciones en Roma' y 'Charada'. Sus películas eran comedias románticas y eran sofisticadas e internacionales.»

Además del viaje, la serie también tendrá que lidiar con la revelación de que Camille no está en realidad embarazada y como se lo tomará Gabriel, que ignora lo que el médico le dijo a su ex. Toda una bomba que pondrá todo patas arriba tal como comentó en su momento la propia Lily Collins. Pero no adelantemos acontecimientos, o al menos no más de lo que nos adelanta este tráiler.

El reparto de esta temporada 4 de 'Emily en París' cuenta con Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) y Lucien Laviscount (Alfie), entre otros.