La inesperada Juego de Tronos de Apple TV+ está protagonizada por Michael Douglas: espectacular tráiler y fecha de estreno de 'Benjamin Franklin'

Sin contar con Marvel, llevábamos tiempo sin verle en un papel protagonista (tres años desde 'El método Kominsky') y ha tenido que venir Apple TV+ para poner en el centro de su próxima miniserie a Michael Douglas. Y es que aquí tenemos el tráiler de 'Benjamin Franklin', el esperado biopic en torno al político estadounidense que llegará a nuestras pantallas el 12 de abril.

Compuesta de ocho episodios, la miniserie está basada en 'A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America', el libro de Stacy Schiff. Y ojo, porque en el guion tenemos a Kirk Ellis, el autor de una de las obras maestras (y también biopic seriado) de HBO, 'John Adams'. Junto a él tenemos otros dos pesos pesados: Howard Korder en la escritura y Tim Van Patten en la dirección.

De esta manera nos encontramos con una serie que relata la misión secreta de ocho años en la que se embarcó Franklin, sin apenas experiencia diplomática, para diseñar una alianza con Francia que permitiese que la balanza se inclinase a favor de las recién declaradas independientes colonias.

Juego de escaños

Así, como vemos en el tráiler, tenemos todo un "Juego de tronos" (o un 'House of Cards') con Franklin cortejando, valga la redundancia, a las cortes francesas en lo que los peligros acechan entre espías británicos y otros hostiles a los planes del político e inventor y los de la recién nacida Estados Unidos.

Junto a Michael Douglas, la serie está protagonizada por Noah Jupe como Temple Franklin, Thibault de Montalembert como el conde de Vergennes, Daniel Mays como Edward Bancroft, Ludivine Sagnier como madame Brillon, Eddie Marsan como John Adams, Assaad Bouab como Beaumarchais, Jeanne Balibar como madame Helvetius y Theodore Pellerin como el marqués de Lafayette.

