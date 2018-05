Inquietante tráiler de 'Blackwood' ('Down A Dark Hall'), la nueva película de Rodrigo Cortés

Por fin, aquí tenemos el tráiler y el póster de 'Blackwood' ('Down A Dark Hall') la nueva y esperada película de Rodrigo Cortés. El director de 'Buried (Enterrado)' y 'Luces rojas' vuelve a rodar en inglés y esta vez cuenta con Uma Thurman y AnnaSophia Robb como protagonistas.

La película parte de un guion escrito por Mike Goldbach y Chris Sparling basado en la novela homónima de Lois Duncan, definida como un clásico gótico para "jóvenes adultos" ("young adults"). Del mismo escritor se han adaptado al cine 'Sé lo que hicisteis el último verano' ('I Know What You Did Last Summer') y 'Hotel para perros' ('Hotel for Dogs'). Vamos a confiar en el talento de Cortés...

'Blackwood' se estrena el 3 de agosto en España y el 2 de Estados Unidos. Entre los productores de la película cabe destacar el nombre de Stephenie Meyer, la autora de la infame saga 'Crepúsculo' ('Twilight'). El reparto se completa con Isabelle Fuhrman —que ya rodó 'La huérfana' ('Orphan') a las órdenes de otro cineasta español, Jaume Collet-Serra—, Victoria Moroles, Noah Silver, Taylor Russell y Rosie Day.

Cinco adolescentes problemáticas son obligadas a realizar un programa experimental de enseñanza impartido con mano firme por la enigmática Madame Duret (Uma Thurman) en el internado Blackwood. Pronto empiezan a mostrar talentos singulares que no sabían que poseían y a tener extraños sueños, visiones y lagunas de memoria. Cuando la frontera entre realidad y sueño comience a hacerse demasiado difusa, todas comprenderán el motivo por el que fueron llamadas a Blackwood...

Rodrigo Cortés acudió a Twitter para presentar el título español y aclarar el llamativo cambio respecto al original. Esta es la explicación:

Pista n° 1 (en realidad, hecho n° 1): 'Down a Dark Hall' tiene mala traducción al español. La verdad. En inglés, su sonoridad es más poética: algo que atravesar y, a la vez, algo de lo que emerger. La traducción literal al español resultaría más bien banal. https://t.co/qq4eFxWgFS — Rodrigo Cortés (@rodrigocor7es) 22 de mayo de 2018

¿'Al final del oscuro pasillo'? ¿'En un pasillo oscuro'? ¿'Al otro lado del corredor'? ¿'Corredor oscuro'? ¿'Pasillo de sombras'? pic.twitter.com/lG9CSrzmn7 — Rodrigo Cortés (@rodrigocor7es) 22 de mayo de 2018

'Pasillo asesino', 'Pasillo sangriento', '¿Qué dices del pasillo?', 'Pasillo como puedas', 'Tú a Boston y yo al pasillo', 'El pasillo'. 'Lo pasillo'... — Rodrigo Cortés (@rodrigocor7es) 22 de mayo de 2018

Y siempre nos queda 'Pasillo mortal', claro. Nunca ha fallado. Y '¡Pasillo!', como en los 70. O 'Dos pasillos muy fumados'. O 'Este pasillo es mi padre' (que era mi opción). pic.twitter.com/VU6irJ2FRI — Rodrigo Cortés (@rodrigocor7es) 22 de mayo de 2018

Pista n° 2: Aunque algunas películas adoptan su título original en inglés, no parece aconsejable en el caso de 'Down a Dark Hall'. Demasiado complicado, muy difícil de recordar. Difícil de entender. Difícil de repetir, difícil de comprender cuando se escucha. — Rodrigo Cortés (@rodrigocor7es) 22 de mayo de 2018

Es fácil repetir 'September'. O 'White Noise'. O 'Happy Feet'. Incluso para quien no sabe mucho inglés. Pero probad a decir 'Down a Dark Hall' y escucharéis: «¿Qué?». «Down, ¿qué?». «¿Qué agujero?». «¿Cómo?»... — Rodrigo Cortés (@rodrigocor7es) 22 de mayo de 2018

Así que, después de muchas vueltas, hemos optado por un título muy diferente. Simple. Sonoro. Que valdría en cualquier país... — Rodrigo Cortés (@rodrigocor7es) 22 de mayo de 2018