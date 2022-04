'Marcel The Shell With Shoes On' presenta un tráiler encantador: la película de animación stop-motion sobre la adorable concha llega con el sello de garantía de A24

Marcel the Shell enamoró a internet allá por 2010 con el primer corto dirigido por Dean Fleischer-Camp. De entrada, una concha antropomórfica con un ojo un saltón y unas deportivas chiquititas no parece un protagonista muy atractivo, pero Marcel consiguió ganarse el corazón de muchísimos fans y lanzar una pequeña franquicia.

Después de tres cortos con un estilo de falso documental sobre la vida de Marcel y dos libros de cuentos, finalmente se anunció que habría un largometraje en marcha para ampliar las desventuras de su protagonista.

Una aventura en miniatura

El proyecto se ha hecho de rogar desde que se anunció en 2014, con Fleischer-Camp volviendo como director y co-escribiendo el guión junto a Jenny Slate y Nick Paley. 'Marcel the Shell with Shoes On' se centrará de nuevo en Marcel, una pequeña concha antropomórfica que se lanza a la búsqueda de su familia perdida con la ayuda de un director de documentales.

Jenny Slate vuelve a prestar su voz a Marcel, y la película de animación stop-motion también cuenta con Rosa Salazar, Thomas Mann, el propio Dean Fleischer-Camp y la voz de Isabella Rossellini como Connie.

La película se estrenó en septiembre del año pasado en el Festival de Cine de Telluride. A24 ya adquirido los derechos para la distribución de 'Marcel The Shell With Shoes On', que se estrenará en cines el próximo 24 de junio.