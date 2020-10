Netflix renueva 'Jurassic World: Campamento Cretácico': primer tráiler de la temporada 2 de la serie de la franquicia jurásica

Se veía venir y, efectivamente, así ha sido. Directamente por sorpresa Netflix ha lanzado el primer avance oficial de la segunda temporada de 'Jurassic World: Campamento Cretácico', la serie de animación de la franquicia jurásica. Sí, la serie tendrá nuevos episodios y estos los veremos en algún momento de 2021.

Una posibilidad que ya andaba rondando en la mente de Scott Kreamer (guionista) y Colin Trevorrow (supervisor de la franquicia y de la próxima 'Jurassic World: Dominion'), pero sobre la que no se pronunciaron hace un par de semanas cuando se les preguntó por ello hace unas semanas.

Así volveremos a isla Nublar siguiendo la aventura paralela de este grupo de jóvenes chicos intentando sobrevivir a la hecatombe de la liberación de los feroces dinosaurios. Scott Kreamer y Lane Lueras sirven como showrunners de este título.

No ha trascendido la información de esta nueva temporada de 'Jurassic World: Campamento cretácico'. La serie cuenta con las voces originales de Paul-Mikél Williams, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jenna Ortega, Ryan Potter y Raini Rodríguez, entre otros.

Yo he de admitir que no he visto la serie, pero la crítica de nuestro compañero Mikel parece confirmar que no es nada del otro mundo. Una ampliación correcta pero genérica del universo spielbergiano.