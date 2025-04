La nueva precuela de 'Los juegos del hambre' ya tiene un primer teaser a pesar de que no han rodado una sola escena... Y tiene un retorno de lo más inesperado

Cuando 'Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2' llegó a su fin en 2015, muchos creímos que la saga ya había llegado a su final de manera natural. Sin embargo, Suzanne Collins (la creadora de la saga) y Hollywood se guardaban aún varias cartas bajo la manga en forma de, por supuesto, precuelas. ¿Cómo se iban a deshacer tan rápido de una saga multimillonaria, y más en la era de las franquicias? Así, si en 2023 vivimos el éxito -más o menos- de 'Balada de pájaros cantores y serpientes', el año que viene será el turno de 'Amanecer en la cosecha'. Que el ritmo no pare.

El aperitivo antes del hambre

La novela acaba de publicarse (el pasado 18 de marzo, para más señas) y tan solo dos semanas después, desde Lionsgate ya han mostrado el primer teaser de su adaptación cinematográfica. Un teaser sin ninguna imagen de la película, eso sí, porque se empezará a rodar en julio. En el teaser vemos cómo un volcán entra en erupción, y la lava se convierte en una serpiente y en un ave, los dos grandes símbolos de la saga. Suficiente para que los fans se lo subrayen con oro.

Además, el teaser tiene un retorno inesperado: Woody Harrelson, que interpretó a Haymitch en las películas originales, dice, en voz en off, "Creo que estos juegos van a ser diferentes". La novela (y, por tanto, la película) muestra una versión más joven de Haymitch durante sus juegos, pero tiene un epílogo con él, Katniss y Peeta, lo que hace probable el retorno de los actores originales a la franquicia para despedirse de ella. No es que Collins no supiera perfectamente lo que estaba haciendo al escribir ese capítulo, claro.

Francis Lawrence, el director habitual de 'Los juegos del hambre', ha afirmado en la CinemaCon, tal y como desvela Entertainment Weekly, que esta será un "retorno a la normalidad" y que "tenemos un personaje icónico de la saga, alguien con quien es muy fácil empatizar". Así es: Haymitch Abernathy será el protagonista absoluto, aunque aún no se sabe quién le pondrá cara (porque aún están en proceso de casting). Vamos, que si estás pensando que de momento están vendiendo humo, estás en lo cierto. Y lo estamos comprando.

Si la película funciona tan bien como la novela, que ha sido la más vendida de las cinco en su lanzamiento, probablemente Collins se pondrá manos a la obra para empezar a contar el resto de ediciones de los juegos de las que aún no sabemos nada. Lo sabremos después del 20 de noviembre de 2026, cuando comprobaremos si 'Los juegos del hambre' sigue siendo rentable a día de hoy. Si controlan un poco el presupuesto, alejados de los mastodónticos números de hoy en día, la respuesta es eminentemente positiva.

