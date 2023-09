El nuevo western televisivo de Taylor Sheridan tras 'Yellowstone' no solo tiene repartazo sino también fecha de estreno y un fantástico tráiler

En lo que no sabemos exactamente qué pasará con los episodios finales de 'Yellowstone' debido a la controvertida salida de Kevin Costner, Taylor Sheridan tiene a punto de caramelo un nuevo western. Se trata de 'Lawmen: Bass Reeves', primera entrega de una antología que nos llevará por la vida de diversos agentes de la ley y forajidos y ya podemos ver su tráiler.

En esta ocasión el protagonista será Bass Reeves (David Oyelowo), que liberado de la esclavitud se convirtió en el primer marshal negro al oeste del Mississippi. Un oficio que desempeñó en lo que luchaba con el coste moral y espiritual que conllevaba el cargar con la placa. Algo que veremos a partir del 5 de noviembre.

Junto a Oyelowo, en el reparto nos podemos encontrar a Dennis Quaid, Donald Sutherland, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, Shea Whigham, Garrett Hedlund, Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Grantham Coleman, Tosin Morohunfola, Dale Dickey, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Margot Bingham, Mo Brings Plenty, Justin Hurtt-Dunkley y Bill Dawes.

Un falso spin-off de 'Yellowstone'

Es curiosa la historia de esta serie, ya que en un principio surgió como un modo de resolver la papeleta cuando Paramount anunció inesperadamente una temporada 2 de '1883', la precuela de 'Yellowstone' protagonizada por Sam Elliot y Tim McGraw. Finalmente, parece que la serie, creada por Chad Feehan, no formará parte del universo de los Dutton.

Ahora habría que ver cómo podremos ver la serie en España. Imaginamos que a través de SkyShowtime, pero la plataforma todavía no ha anunciado nada. Por otro lado, no es la única ficción del feudo Sheridan en tener noticias ya que Paramount+ también ha renovado 'Mayor of Kingstown', la serie protagonizada por Jeremy Renner, por una temporada 3.

