La película que Donald Trump no quiere que veamos. El incendiario tráiler de 'The Apprentice' llega a tiempo para romper las elecciones de EE.UU.

No acabó de convencer en Cannes, pero 'The Apprentice' sigue siendo una de las películas más esperadas... y temidas. Un inversor partidario de Donald Trump intentó que se cancelara su estreno y el propio ex presidente quiere que nadie la vea. Sin embargo, Ali Abbasi persistió, y su película, protagonizada por Sebastian Stan y Jeremy Strong, se estrenará en los cines el 11 de octubre, con la ayuda de una campaña de Kickstarter destinada a ampliar su ventana en salas.

Ataque, ataque, ataque

El tráiler es puro espíritu punk rock con un tráiler anárquico que muestra la "historia de origen del villano" (sic) de Trump, cuando aún era lo suficientemente desconocido como para que alguien se preguntara "¿Donald qué?". Según la sinopsis:

"Un joven Donald Trump (Sebastian Stan), ansioso por hacerse un nombre como hambriento segundo hijo de una familia adinerada en el Nueva York de los años 70, cae bajo el hechizo de Roy Cohn (Jeremy Strong), el despiadado abogado que ayudaría a crear al Donald Trump que conocemos hoy. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar".

El patrocinador Dan Snyder (donante de Trump) se enfureció al descubrir que la película era menos favorecedora de lo que pensaba, con especial atención a una escena en la que Trump agrede sexualmente a su esposa Ivana (Maria Bakalova). Sin embargo, la parte más polémica de la película parece ser que se describe al joven Trump como un zopenco poco refinado, inculto y poco atractivo al que Cohn tuvo que intimidar para que se convirtiera en un tiburón en busca de poder.

En un comunicado el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo en su momento:

"Vamos a presentar una demanda para hacer frente a las afirmaciones descaradamente falsas de estos pretendidos cineastas, esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desmentidas desde hace mucho tiempo. Al igual que con los juicios ilegales contra Biden, se trata de una interferencia electoral de las élites de Hollywood, que saben que el presidente Trump volverá a ocupar la Casa Blanca y derrotará al candidato de su elección porque nada de lo que han hecho ha funcionado".

