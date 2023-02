La película de 'Tetris' que no se basa en 'Tetris': Apple lanza el tráiler con Taron Egerton en la Rusia comunista más gamer

6 de junio de 1984. Alexsey Pajitnov lanza un juego en la Unión Soviética sin ser consciente de que estaba a puto de cambiarlo todo. Literalmente, todo. El juego se llamaba 'Tetris' y estaba a solo cinco años de dominar el mundo cuando salió como pack con la Game Boy. Pero la historia entre medias es lo más apasionante de todo. Ahora, una nueva película de Apple TV+ explorará el camino del hombre que hizo capaz que la Unión Soviética y Estados Unidos se entendieran... gracias a un videojuego.

Tres tristes Tetris

El 31 de marzo, Apple TV+ intentará marcar músculo en el delicado y frágil ecosistema de los streaming con la historia de Henk Rogers, la persona que consiguió que Hiroshi Yamauchi, el entonces presidente de Nintendo, jugara a 'Tetris' por primera vez. Y los más aficionados a los videojuegos están de enhorabuena, porque viendo el tráiler no parece que la película vaya a evitar estos momentos pivotales de la historia de los ocho bits.

'Tetris', que antes se tituló 'Falling blocs' (no, no es una errata, se refiere a los bloques durante la Guerra Fría), está dirigida por Jon S. Baird, experto en los biopics a su manera, que hace cinco años ya dirigió 'El gordo y el flaco'. La historia, en este caso, no se centrará en la creación del juego (según cuentan las leyendas no es tan apasionante y Pajitnov lo programó en un solo día), sino en las negociaciones para traer una propiedad intelectual comunista al capitalismo estadounidense.

Taron Egerton ('Rocketman', 'Kingsman') protagoniza la película, en la que habrá no pocas referencias a los videojuegos. Por ejemplo, parte de la misma tendrá imágenes en 8 bits y los actos se diferenciarán por niveles, con una banda sonora que nos recuerda al chiptune. Esperemos que, al terminarla, podamos ver algo al dormir aparte de piezas cayendo sin parar: recuerdos de Vietnam con la Game Boy.