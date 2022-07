Perturbador nuevo tráiler de 'No te preocupes cariño': Florence Pugh vive atrapada en el misterioso nuevo thriller de Olivia Wilde

Olivia Wilde dirige y también protagoniza 'No te preocupes cariño' (Don't Worry Darling) para New Line Cinema, que llegará a los cines el 23 de septiembre de 2022. Un nuevo avance lanzado hoy ofrece una mirada aún más inquietante a la vida suburbana aparentemente perfecta de una especie de américa distópica encadenada que nos lleva de vuelta a la década de 1950 para un thriller que sumerge a Florence Pugh en un misterio del que no hay muchas pistas.

Todo está bien

Esta es por fin la sinopsis completa de la trama:

“Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victory, la ciudad de la empresa experimental que alberga a los hombres que trabajan para el proyecto de alto secreto Victory y sus familias. El optimismo social de la década de 1950 propugnado por su CEO, Frank (Pine), visionario corporativo y entrenador de vida motivacional a partes iguales, ancla todos los aspectos de la vida diaria en la utopía del desierto muy unida. Mientras los esposos pasan todos los días dentro de la sede del Proyecto Victoria, trabajando en el “desarrollo de materiales progresivos”, sus esposas, incluida la elegante pareja de Frank, Shelley (Chan), pasan su tiempo disfrutando de la belleza, el lujo y el libertinaje de su comunidad. En Espinof "Ellos viven, nosotros dormimos": 'Déjame salir' y otros 11 clásicos del horror metafórico "La vida es perfecta, con las necesidades de cada residente satisfechas por la compañía. Todo lo que piden a cambio es discreción y un compromiso incondicional con la causa de la Victoria. Pero cuando comienzan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que acecha debajo de la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionar exactamente qué están haciendo en Victory y por qué. ¿Cuánto está dispuesta a perder Alice para exponer lo que realmente está pasando en este paraíso?"

Gemma Chan, KiKi Layne y Chris Pine también protagonizan el nuevo thriller, anunciado como "retorcido" y "visualmente impresionante", y están acompañados por Nick Kroll, Sydney Chandler, Kate Berlant, Asif Ali, Douglas Smith, Timothy Simons y Ari'el Stachel. Wilde dirige a partir de un guión escrito por la escritora de 'Superempollonas' (Booksmart), Katie Silberman, basado en una historia de Carey Van Dyke, Shane Van Dyke y Silberman.